Российским неквалицированным инвесторам категорически не хватает знаний о фондовом рынке и они не до конца понимают, как устроена биржевая торговля — так сказал 41% опрошенных. Об этом свидетельствуют мрезультаты опроса сайта Investing.com.

Большинство респондентов (64%) не приобретали никаких специализированных навыков и знаний, прежде чем начать инвестировать. 81% хотел бы получить дополнительное образование в сфере инвестиций. Согласно опросу, 39% предпочли бы пройти тематические курсы от экспертов рынка, 36% хотят накапливать собственный опыт. 15% считают, что читать новости и прогнозы специалистов отрасли будет достаточно, чтобы повысить уровень своей финансовой грамотности, и только 10% хотели бы получить высшее образование в сфере финансов.

Интересно, что более половины опрошенных тратят на инвестирование (поиск информации, принятие решений, образование в данной сфере и прочее) более пяти часов в неделю. Для большинства респондентов (61%) доход от инвестирования составляет менее 10% дохода от основной работы, для 27% — от 10% до 30% регулярного дохода и только 12% зарабатывают на фондовом рынке от 30% и более.

Согласно опросу, частные инвесторы задействованы в основном в строительстве, IT, производстве, финансах, продажах, торговле и транспорте. 23% инвесторов — старшие специалисты с опытом работы от трех до пяти лет, 21% — руководители среднего звена, 16% — специалисты с опытом работы два-три года, 16% также руководителей высшего звена или владельцев бизнеса, 11% — начинающие специалисты, 13% не выбрали ни один из указанных вариантов.