Пятая часть банков (21,6%) сейчас испытывает сложности с обеспечением монетами регионов, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Ассоциации банков России. В опросе приняли участие 38 кредитных организаций, составляющих 68% банковской системы.

Кроме того, 78% ответивших кредитных организаций беспокоит ситуация с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в субъектах в случае закрытия близлежащих расчетно-кассовых центров (РКЦ) ЦБ в следующие три года, предусмотренном стратегией регулятора. Среди основных сложностей компании отметили рост затрат на инкассацию и хранение физических денег. Более того, скорость их доставки может снизиться, что приведет к трудностям оперативного обеспечения клиентов наличными, считают респонденты. Банки также опасаются возможного замедления оборота «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые примут функции по хранению наличных средств.

РКЦ — это структурное подразделение ЦБ, которое проводит расчеты между банками, обеспечивает их кассовое обслуживание, хранит наличные деньги и т. д. Плановое закрытие таких отделений регулятор начал в 2010 году и в то же время запустил пилотный проект по передаче крупным коммерческим банкам функции обеспечения наличными.



По новой стратегии перевод средств Банка России в не менее чем 60 кассовых подразделений произойдет в 2021—2025 годах. Треть ответивших банков считает, что эта мера не позволит решить проблему обеспечения наличными регионов. Иначе полагают 66,7%, среди них все — системно значимые кредитные организации. Именно к крупным компаниям перейдет функция хранения денег. При этом 70% респондентов уверены, что 60 кассовых отделений не хватит для покрытия всей страны. Некоторые организации также высказали опасения, что эти меры могут привести к образованию монополии крупных банков, негативно сказаться на региональных, повысить тарифы на выдачу наличных и даже привести к сокращению числа мелких и средних кредитных организаций.

Банки предлагают и ряд решений: сохранить РКЦ в крупных городах, увеличить число ответственных за хранение денег ЦБ отделений, установить фиксированный тариф на предоставление наличных, создать единую банкоматную сеть или, например, начать активно внедрять безналичные расчеты с предоставлением льготных условий при оплаты картой в регионах.



В пресс-службе ЦБ отрицают описанную проблему. В регуляторе не зафиксировали ни одного случая нехватки наличных в регионах, запасы купюр и банкнот достаточны и жалоб от банков не поступало, сказали там. Кроме того, в этом и прошлом году ЦБ не проводил оптимизацию отделений, заявили изданию в регуляторе.