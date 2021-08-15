Государство не должно компенсировать авиакомпаниям потери из-за пандемии или запретов на полеты в определенные страны, заявил гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

«Это наши коммерческие риски — такова жизнь», — сказал глава локоустера, комментируя потери авиакомпаний из-за запретов на полеты за рубеж и других ограничений на фоне пандемии коронавируса.

В мае 2020 года правительство решило выделить 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса, крупнейшим получателем этой господдержки стала группа «Аэрофлот» — в нее входят одноименная авиакомпания, а также «Победа» и «Россия».



Из-за локдаунов «Победа» приостанавливала полеты в апреле — мае 2020 года. Компания просила Росавиацию компенсировать ей эти два месяца простоя, но получила отказ. «Раз правительство выделило средства для всей отрасли, чего не попросить-то? За спрос не ударят в нос», — комментирует теперь Калмыков. Он напомнил, что многие компании (например, Azur Air и Nordwind), которые приостанавливали полеты, как и лоукостер, получили поддержку. «А нам сказали: «Сорян, средства уже распределены». Смешно было с этим спорить», — заключил топ-менеджер.

При этом из 15 крупнейших российских пассажирских авиакомпаний в 2020 году прибыль получила только «Победа» — 1,4 млрд рублей, остальные перевозчики закончили год с убытками. Общие убытки 15 игроков составили почти 125 млрд рублей. «В прошлом году «Победа» снизила цены, и все остальные компании — тоже. Но «Победа» осталась в прибыли, а они — в ж...», — говорит Калмыков. По его словам, это ярчайший ответ на вопрос, кто является лоукостером, а кто — нет.