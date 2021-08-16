Участники финансового рынка критикуют принятый Госдумой в первом чтении законопроект, предполагающий разделение клиентов банков по степени риска, пишет «Коммерсант» . Национальный совет финансового рынка (НСФР) планирует направить в ЦБ, Минфин, Росфинмониторинг, комитет Госдумы по финансовому рынку и Совет Федерации комментарии к новой версии законопроекта о создании на базе ЦБ сервиса «Платформа «Знай своего клиента». Первый вариант законопроекта был внесен в Думу в конце прошлого года, но получил отрицательные заключения от всех ведомств и участников рынка. В феврале его отозвали. Новый вариант проекта системы «светофор» принят в первом чтении в середине июня.

В письме НСФР содержится восемь пунктов, требующих доработки, но, по словам главы ассоциации Андрея Емелина, наиболее критичны три момента. Законопроект предполагает внесудебное ограничение прав предпринимателей, что противоречит ГК, и всего лишь на основании формального соответствия неким усредненным критериям. Также планируется публиковать в открытом доступе сведения об отнесении компаний к конкретным группам риска, создавая для тех, кто попал в «красную», невосстановимый репутационный ущерб, независимо от подтвержденности подозрений. Третье — банкам придется передавать в ЦБ большой объем информации, несмотря на заявляемый курс на сокращение административной нагрузки, пояснил Емелин.

ЦБ РФ начнет проверять надежность клиентов банков Платформа поможет облегчить нагрузку на добросовестных клиентов кредитных организаций.

Ассоциация банков России также готовит заключение на текущий вариант законопроекта. По словам ее вице-президента Алексея Войлукова, в документе учтены замечания банков по работе с клиентами, отнесенными к низкому уровню риска, но для отнесения юрлиц к категории высокорисковых не определен четкий и исчерпывающий перечень критериев. Он отметил, что дополняются действующие обязанности банков по организации новых процедур, в результате чего возрастает стоимость системы внутреннего контроля. Предлагается предусмотреть возможность применения процедуры принудительной ликвидации для юрлиц и ИП высокого уровня риска по инициативе регулятора или иного госоргана без трансформации систем банков, сообщил Войлуков.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает нужным четко описать механизмы реабилитации юрлиц и иммунитет банков по их действиям с компаниями в красном и желтом секторах. Председатель Московской коллегии адвокатов «Арбат» Наталья Никольская полагает, что важно четко установить, чем отличаются правила для кредитных и некредитных организаций. Также, по ее мнению, необходимо определиться с тем, в какой мере все контрольно-информационные процедуры будут касаться граждан.