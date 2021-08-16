Количество запросов к налогоплательщикам, например уведомлений о явке в инспекцию, требований предоставить документальное подтверждение тех или иных зарубежных операций, выросло в разы; практически всех клиентов, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК), вызвали для дачи пояснений: ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды, пишут «Ведомости» , ссылаясь на директора департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонида Печерникова.

С 2020 года владельцы компаний за рубежом могут выбирать между двумя форматами уплаты налога: перечислять 5 млн рублей за все зарубежные активы и не сдавать отчетность или стандартно отчитаться о компаниях с прибылью от 10 млн рублей в год и заплатить НДФЛ 13% или 15% для физлиц и 20% для юрлиц; контролирующим лицом КИК признается владелец доли от 25%, если компания минимум на 50% принадлежит российским резидентам, бенефициарами признаются владельцы доли от 10%.

Новый фиксированный налог с КИК в 5 млн рублей независимо от суммы прибыли выбрало более 270 бизнесменов, они обязались платить фиксированный налог в течение трех лет, что принесет бюджету более 1,3 млрд рублей ежегодно, сообщил представитель ФНС, пояснив, что некоторые пользователи нового режима не задекларировали фиксированный размер прибыли КИК или сообщили необоснованно уменьшенную сумму.

Минфин подготовил поправки о фиксированном налоге для владельцев иностранных компаний Поправки содержат новые для владельцев КИК нормы о штрафах, которые могут усложнить сохранение старого режима.

В этом году штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчетности вырос в пять раз – со 100 тыс. рублей до 500 тыс.; а если не представить документы по требованию налоговой, могут взыскать до 1 млн рублей, причем ФНС вправе оштрафовать за несколько лет (срок давности по налоговым искам – три года). По словам экспертов, владельцы активов за рубежом оказались в ситуации выбора: сообщить о своих КИК, закрыть их или просто выехать из России, перестав быть налоговым резидентом; ряду владельцев штрафы показались настолько пугающими, что они выбрали фиксированный налог в 5 млн рублей.

Кроме повышенного интереса к КИК, ФНС начала особо активно проверять операции по ценным бумагам; зафиксирован всплеск запросов для документального подтверждения расходов на покупку, хранение и продажу ценных бумаг, интереснее всего для налоговых органов информация о тех, кто зарабатывает на зарубежных фондовых рынках; сложность в том, что по брокерским счетам могут проходить сотни и даже тысячи операций в год — каждая из них должна быть переведена в рубли по курсу на дату совершения операции; многие владельцы брокерских счетов без прибыли не знали, что все равно нужно подавать декларации, или сознательно шли на это, готовясь заплатить штраф, просто чтобы избежать бумажной волокиты, сообщили эксперты.