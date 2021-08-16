📰 Бизнес предложил облегчить для россиян перевод транспорта на газ, пишут «Известия» . Союз предприятий газомоторной отрасли 6 августа направил в правительство письмо, в котором призвал облегчить процедуру регистрации машин, переведенных на газобалонное оборудование (ГБО). В отрасли считают, что сейчас процедуре препятствуют требования ГОСТа 33670-2015, ставшие обязательными с 1 июля. Все переоборудованные на газ автомобили должны проверяться в специальных аккредитованных испытательных лабораториях. Их в стране всего 25, и оформление машин может занимать несколько месяцев, утверждают в отрасли. Представители отрасли отмечают, что из-за этой нормативной проволочки частота перехода машин на газ упала в десять раз: вместо десятков тысяч автомобилей, как в 2019 году, россияне переоборудуют лишь сотни. Представители отрасли призвали правительство приостановить действие ГОСТа, а во время моратория реализовать ряд мер, которые могут вывести рынок ГБО страны из кризиса.

📰 Российские аграрии оценили свой ущерб от чрезвычайных ситуаций (ЧС) с начала этого года в 19 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), в девяти из 13 регионов, объявивших режим ЧС в связи с потерями в сельском хозяйстве, аграриями были заключены договоры страхования урожая. В семи регионах с ЧС уже зафиксированы обращения аграриев к страховым организациям по поводу ожидаемых убытков. Всего же в регионах, в которых масштабы потерь АПК из-за засухи и других природных бедствий привели к объявлению режима ЧС, застраховано более 1,5 млн га посевов сельхозкультур, из которых 406 тыс. га приходится на озимые культуры. По ожиданиям страховщиков, уточненный после экспертизы ущерб АПК от погодных явлений будет вдвое меньшим. По остальным сегментам — страхование имущества граждан и предприятий — выплаты по ЧС будут еще меньше из-за низкой популярности страхования в стране. Эксперты оценивают совокупные выплаты компаний по стихийным бедствиям в пределах 3 млрд рублей, что несравнимо ниже мировых потерь страхового рынка от ЧС в первой половине года, оцененных перестраховщиком Swiss Re в 40 млрд долларов.

📰 Доходы ведущих российских брокеров в январе — июне выросли на 36%, до 26,6 млрд рублей, на фоне прихода массового розничного инвестора, пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу отчетности участков рынка за первое полугодие. В частности, особенно заметный рост показала выручка от агентских и маркетмейкерских услуг (на 40–60%). Однако чистая прибыль увеличилась менее чем на 10%: компании вкладывались в инфраструктуру для работы с новыми инвесторами. Поддержать доходность брокеров может развитие российскими биржами более выгодной торговли иностранными бумагами. Опережающий рост выручки от агентских и маркетмейкерских услуг участники рынка объясняют тем, что за год произошло существенное увеличение инструментов, в которых требуются такие услуги, — это и биржевые ПИФы (БПИФы), и иностранные акции.

📰 Власти Москвы и Подмосковья запустили с 14 августа информационную систему по мониторингу работы таксистов, пишет «Коммерсант» . Каждый водитель теперь обязан иметь «цифровой профиль» (ID), привязанный к порталу госуслуг: через него власти будут следить за передаваемыми заказами, проверять документы, отслеживать случаи переработки. Профиль содержит информацию о водительском удостоверении, разрешении на перевозку пассажиров, штрафах, прохождении предрейсового медосмотра и другие данные. О нарушениях мэрия сообщит в прокуратуру. Правовых оснований для введения новых правил нет, отмечают эксперты, а рост тарифов для потребителя возможен. По информации дептранса Москвы, одна из задач системы — исключать переработки, так как режим труда и отдыха водителей установлен приказом Минтранса и нормами ПДД: продолжительность ежедневной работы не должна превышать 10–12 часов, но таксисты работают по 18–20. В день запуска системы дептранс Москвы заявил, что время подачи автомобиля и стоимость поездки «находятся в норме». В ведомстве уверены, что ввод системы не повлияет на рынок: «Цены и количество машин должны остаться на прежнем уровне».



📰 Самый высокий доход за 2020 год из всех кандидатов, зарегистрированных на выборы в Госдуму, задекларировал Андрей Горохов (7,51 млрд рублей), пишет РБК . Горохов входит в президиум регионального политического совета «Единой России» в Калининградской области, а также является владельцем ООО «Инфамед-К» — предприятия, производящего популярный препарат-антисептик мирамистин. Также он владеет пятью земельными участками (двумя в Москве и тремя в Австрии), домом в Москве, квартирами в Рязанской и Калининградской областях и в Австрии, несколькими нежилыми помещениями и двумя автомобилями — Renault New Duster и Kia JD. Кроме того, у кандидата в Госдуму 1 млн акций «Аэрофлота» по 1 рублю, 2,5 млн акций «Газпрома», акции «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти». Если Горохов будет избран в парламент и сохранит доход, он станет лидером по уровню заработка среди представителей федеральных органов власти (в последние годы таким лидером был сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, который в 2020 году задекларировал доход 4,1 млрд рублей).



📰 Авиакомпания «Победа» недосчитается более 1 млрд рублей прибыли из-за запрета на полеты в Турцию в апреле — июне 2021 года, рассказал гендиректор «Победы» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков в интервью РБК . По его словам, у авиакомпании были огромные потери от того, что туда гоняли пустые рейсы, чтобы вывозить россиян, и колоссальные ресурсные потери из-за отмены рейсов. Калмыков уверен, что наверстать эти потери до конца 2021 года не получится, отметив, что «прибыль за этот год будет меньше на этот потерянный миллиард». По итогам 2020 года вся прибыль компании составила лишь 1,4 млрд рублей (по РСБУ; снижение на 71,4% к 2019 году), но в этом году топ-менеджер «с большим оптимизмом» смотрит на финансовые результаты, хотя прогнозы не раскрывает.

