Российский фондовый рынок на открытии торгов в понедельник демонстрирует существенное снижение индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:10 мск индекс Московской биржи снизился на 0,43% до 3 856,5 пункта. Падение индекса РТС составило 0,69%, значение — 1 654,86 пункта.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова оценивает внешний фон на открытии торгов как умеренно негативный. В частности, из-за того, что цены на нефть ускорили падение после сдержанного снижения пятницы, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились.

«Неделя начнется под знаком опасений дальнейшего замедления роста китайской экономики, что неблагоприятно в том числе для цен на нефть. В ближайшие дни на рынках продолжат оценивать вероятность сворачивания стимулирующих мер в США, которая прояснится во время выступления главы ФРС и публикации протоколов заседания регулятора. У рекордных пиков в период пониженной летней активности чувствительность фондовых индикаторов к возможным негативным сигналам может быть повышенной», — прогнозирует аналитик.