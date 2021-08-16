Банк России 16 августа выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Паровоз Черепановых». Монета открывает новую серию «Изобретения России», передает пресс-служба Центробанка.

На оборотной стороне серебряной монеты расположено частично выполненное в цвете рельефное изображение паровоза, управляемого рабочим, на фоне заводских построек; имеются надписи, вверху справа по окружности: «Паровоз Черепановых», внизу: «1834».

В пресс-службе ЦБ напомнили, что паровоз Черепановых — первый паровоз, построенный в России. Его создали Ефим и Мирон Черепановы в 1834 году на Выйском заводе, входившем в состав Нижнетагильских заводов.

Тираж монеты — 3 тыс. штук.