Унитарные предприятия с госфинансированием могут лишиться грантов из бюджета страны на развитие туристических проектов, на чем настаивают представители индустрии, пишет «Коммерсант» . Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает правительству не выделять этим структурам субсидии.

В письме ФАС на имя вице-премьера Дмитрия Чернышенко речь идет о корректировке постановления правительства, регламентирующего правила проведения конкурса на предоставление грантов для проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. ФАС считает, что субсидии не должны получать государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУПы и МУПы), как это практикуется сейчас. Ведомство также предлагает исключить критерий, предполагающий наличие у претендентов на гранты соглашения с властями о развитии проекта или гарантийного письма, подтверждающего поддержку инициативы чиновниками.

Первый конкурс на грантовую поддержку в туриндустрии был объявлен в ноябре 2020 года. Тогда между 474 победителями Ростуризм распределил 1,2 млрд рублей на софинансирование разработок новых маршрутов, приобретение необходимого оборудования, включая модульные гостиницы, средства для пунктов проката, закупки автомобилей и т. д. Из-за технических проблем процесс выплат субсидий растянулся: победители получают их до сих пор, хотя по изначальному плану должны были отчитаться об освоении средств до 1 июля этого года.

Сейчас готовится второй этап конкурса по распределению 2 млрд рублей: его запуск планируется до конца 2021 года. Ростуризм может передать функции распределения грантов властям регионов. При этом в своем письме ФАС поясняет, что участие в конкурсе ГУПов и МУПов противоречит смыслу проводимой реформы по сокращению числа таких предприятий в силу их низкой эффективности. Отбор проектов, получивших от властей гарантийные письма, по мнению службы, может привести к созданию неравных условий для участников рынка, хотя «конкурс рассчитан на увеличение хозяйствующих субъектов» в туриндустрии.

В аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили, что все предложения будут рассмотрены и согласованы с заинтересованными ведомствами.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников отмечает, что пока в правительстве на обращение организации не ответили. По его мнению, сложности с некоторыми условиями конкурса возникли из-за того, что документ на этапе подготовки не получил полноценной экспертной оценки. Бизнес рассчитывает, что изменения в правила конкурса будут внесены до начала второго этапа распределения средств, добавляет Кожевников. Управляющий партнер компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, в свою очередь, согласен, что доводы ФАС в целом сводятся к расширению возможностей для создания конкурентной среды на туррынке. Но, по его словам, направленные Дмитрию Чернышенко доводы регулятора нельзя расценивать как конечные утверждения — «это инициатива органа исполнительной, а не законодательной власти, в случае ее позитивной оценки должны быть разработаны и приняты соответствующие поправки». Он не исключает, что к мнению ФАС в правительстве прислушаются.