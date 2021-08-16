Банк России вместе с участниками рынка разработал стандарт , который совершенствует механизм сохранности данных при проведении финансовых операций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как поясняется, защите конфиденциальной информации финансовых организаций и их клиентов будут способствовать установленные в документе требования к финансовым API (программным интерфейсам взаимодействия между финансовыми организациями).

В частности, поставщики приложений смогут при наличии актуального идентификатора конечного пользователя (клиента поставщика платежных услуг) применять определенные механизмы для повышения надежности аутентификации клиента по альтернативным каналам.



Стандарт носит рекомендательный характер. Им могут руководствоваться сторонние поставщики услуг, которым для выполнения операций нужны сведения о банковском счете клиента, участники перевода денежных средств, а также разработчики информационного и программного обеспечения, информационных систем, уточняют в ЦБ.