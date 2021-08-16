Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба России утвердили рекомендацию нефтяникам увеличить в III квартале 2021 года минимальную долю продажи топлива на бирже на 1 процентный пункт — до не менее чем 12% от объема производства автомобильного бензина и 8,5% от объема производства дизельного топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минэнерго.

«Ведомства рекомендуют компаниям принять меры по ежедневной реализации нефтепродуктов на биржевых торгах в объемах не менее 12% автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива от объема их производства, с соблюдением требований по регулярности и равномерности таких продаж», — говорится в сообщении.

В настоящий момент компании обязаны продавать через биржу не менее 11% бензина и 7,5% дизеля от объема производства, что прописано в совместном приказе ведомств, напоминает ТАСС. Увеличение объема реализации топлива призвано стабилизировать цены в оптовом сегменте.

Ранее ФАС и Минэнерго заявляли, что нефтяные компании с начала августа уже нарастили долю продажи бензина на бирже до 27% от всего объема его производства, что в два с половиной раза превышает норматив. Реализация дизельного топлива на бирже составляет около 18%, что также почти в два с половиной раза выше норматива, установленного на уровне 7,5%.



В минувшую пятницу, 13 августа, оптовая цена бензина Аи-92 на бирже второй день подряд устанавливала новый рекорд. По территориальному индексу в европейской части России она выросла в ходе торгов на 0,73%, до 58 456 рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,83%, до 59,93 тыс. рублей за тонну, при этом дизельное топливо подешевело на 0,22%, до 50,9 тыс. рублей за тонну.