В России с 2022 года начнет действовать новая мера поддержки частных индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Конечными получателями поддержки станут управляющие компании технопарков. Предусмотренные документом выплаты позволят компенсировать до 50% затрат на создание или модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, присоединение к инженерным сетям и погашение кредитов.

Постановление фиксирует, что компенсации будут доступны для парков, созданных на геостратегических территориях, в регионах, реализующих индивидуальные программы развития, а также в моногородах.

Максимальный объем поддержки составит 15 млн рублей на 1 га общей площади индустриального (промышленного) парка и 60 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков. Распределять компенсации будут по итогам федерального отбора проектов, который поручено ежегодно проводить Минпромторгу.

Объем финансирования этой меры поддержки будет определен в рамках следующего бюджетного цикла.

Индустриальные парки и промышленные технопарки — это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов, поясняют в Кабмине. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. На сегодняшний день в России действует и создается более 360 таких площадок, из них свыше 250 — частные.



«Принятое решение станет дополнительным стимулом для развития частных индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков, позволит сформировать новые точки промышленного роста в регионах», — подчеркивают в правительстве.