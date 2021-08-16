Банк «Уралсиб» запустил новую масштабную рекламную кампанию, лицом которой стал телеведущий и шоумен Максим Галкин. Об этом в понедельник объявили в «Уралсибе».
«В качестве приоритетных площадок для кампании выбран сплит каналов федерального телевидения, кабельных и спутниковых каналов. Также были отобраны ключевые медийные интернет-площадки, федеральные радиостанции и наружная реклама, с упором на диджитальные форматы», — уточняется в релизе.
Как поясняет старший вице-президент, руководитель департамента маркетинга банка «Уралсиб» Вадим Юрко, кредитная организация поставила задачу «поднять уровень знания бренда, омолодить аудиторию и сформировать образ технологичного и современного банка». «Также перед кампанией стоят и бизнес-задачи, связанные с ростом количества заявок на продукты и количества новых клиентов», — добавил представитель банка.
Ключевыми продуктами для продвижения в телевизионной рекламе выбраны кредиты наличными, дебетовая карта «Прибыль» и расчетно-кассовое обслуживание для малого бизнеса.
«Мы подошли креативно, творчески к задаче, представив два интересных образа: один — это сам я как предприниматель, которого привлекают и гибкость работы, и интересные задачи, и планы развития; второй — Пугалкин, воплощающий страхи, которые есть у людей и бывают и у меня, связанные с бытующими мифами о подводных камнях, ожидающих людей на пути к финансовому благополучию. Мы сняли юмористические ролики, в которых Галкин встречается со своим альтер эго Пугалкиным», — рассказал Максим Галкин.
«Креативным агентством выступило Fancy State, уже имевшее до этого успешный опыт работы с Максимом Галкиным. Режиссером телевизионных роликов стал Эдуард Оганесян, в послужном списке которого не только большое количество успешных работ в рекламе и кино, но и нашумевший сериал «Чики», — сообщил руководитель дирекции креативного сопровождения, директор по стилю банка «Уралсиб» Данила Разуваев.
В 2021 году на телеэкраны страны выйдут три ролика, посвященные вышеперечисленным продуктам банка. Съемки также будут продолжены в следующем году.