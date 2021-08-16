Минстрой России разработал законопроект о бессрочном продлении деятельности Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая сейчас ограничена 2026 годом. Это необходимо для привлечения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию коммунальной инфраструктуры, говорится в пояснительной записке к документу. Изменения предлагается внести в закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

«Законопроектом предлагается установить, что Фонд ЖКХ осуществляет свою деятельность бессрочно до определения даты прекращения его деятельности федеральным законом. Реализация данного предложения позволит до 2023 года привлечь на условиях долгового финансирования проектов ЖХК финансовые средства в размере 150 млрд рублей», — указывается в документе, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о планах по выделению Фонду ЖКХ 150 млрд рублей из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Хуснуллин предложил использовать средства ФНБ для модернизации коммунальной инфраструктуры Возвратность этих средств предполагается обеспечить за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности.

Оптимальным сроком погашения долговых обязательств являются 25 лет, отмечается в пояснительной записке. Согласно нынешнему законодательству, Фонд ЖКХ действует до 1 января 2026 года. Таким образом, продление деятельности фонда за пределы срока полного погашения долговых обязательств вызвано необходимостью привлечения средств ФНБ, подчеркивается в документе.