Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая, идущая на думские выборы от партии «Единая Россия» по Перовскому одномандатному округу в Москве, предложила отменить транспортный налог для граждан, которые помогают перевозить людей с инвалидностью I и II группы на собственных автомобилях с мощностью двигателя до 250 л. с. Об этом она заявила в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки партии.

«Наше предложение о том, что для тех людей, которые помогают перевозить инвалидов I и II группы на своей собственной машине, обнулить налог на транспортное средство», — сказала она.

Буцкая напомнила, что законом предусмотрена отмена транспортного налога для лиц, имеющих машины с мощностью двигателя до 70 л. с. «Это очень маленькие автомобили, современные [инвалидные] кресла в них просто не помещаются, установить [порог] сразу до 250 лошадиных сил», — предложила она.