Банк России установил официальные курсы валют на 17 августа.

Курс доллара понизился на 08,01 копейки, составив 73,392 рубля (73,4721 рубля на 16 августа). Курс евро повысился на 28,77 копейки до 86,5072 рубля (с 86,2195 рубля на 16 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,41 рубля (плюс 20 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:49 мск стоил 86,48 рубля (плюс 10 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,19 до 73,48 рубля за доллар и от 86,17 до 86,59 рубля за евро.