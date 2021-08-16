США начали расследование на предмет того, соответствует ли экономика России ее рыночному статусу, сообщает РБК со ссылкой на заявление Минторга США.

В пояснении к документу сказано, что расследование запущено в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России. КАС — это жидкое азотное удобрение.

«В рамках расследования справедливой стоимости КАС, поставляемой из России, мы обнаружили, что заявитель (компании из США. — Прим. РБК) предоставил Минторгу США достаточные доказательства для того, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в заявлении ведомства.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус важен для российских экспортеров, поскольку существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин, поясняет РБК.

Если США применяют против страны с рыночной экономикой антидемпинговые меры, то она может доказывать, что торгует на конкурентных условиях, и отстаивать свои позиции на основании международных правил торговли. Это значит, что российские экспортеры, против которых вводятся антидемпинговые меры, могут обжаловать действия США.

В 2002 году, когда США признали Россию страной с рыночной экономикой, бывший тогда министром экономического развития и торговли Герман Греф говорил, что это решение снимет ограничения на поставки российской продукции на сумму свыше 1,5 млрд долларов. В частности, в то время из-за антидемпинговых мер экспорт продукции российских металлургических предприятий в США был ограничен на 700 млн долларов, а экспорт радиационного топлива — на 300 млн долларов.



В списке США со статусом нерыночной экономики находятся 11 стран: Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам.