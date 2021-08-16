Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург предложил ввести новые меры поддержки занятости для предприятий, которые не смогли восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

«Я бы проговорил, что нужна новая программа ФОТ 2.0 (программа кредитования бизнеса под 2% с компенсацией задолженности при сохранении занятости), потому что она была намного более выгодней и интересней, чем ФОТ 3.0 (кредитование под 3% годовых для невосстановившихся отраслей). Или можно возобновить субсидии на заработную плату. Но самый оптимальный вариант — сделать как в Европе: чтобы государство взяло на себя оплату труда — до 80% от общего объема зарплаты выплачивать за счет бюджета», — сказал Титов.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии сохранения заемщиками к 1 апреля 2021 года 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.