Московская биржа 16 августа допустила к торгам на долговом рынке еврооблигации Газпрома (GAZ-31, XS2363250833). Таким образом, количество еврооблигаций в листинге торговой площадки достигло 100, из которых 87 бумаг доступны для покупки на сумму от 1 тыс. долларов США.



Минимальный лот еврооблигаций, как правило, составляет 200 бумаг (каждая номиналом в 1 000 долларов США). «Возможность приобретать еврооблигации в малом лоте (от 1 шт.) на Московской бирже существенно повышает их доступность различным категориями инвесторов, в том числе частным инвесторам, которые получают возможность получать фиксированный доход в валюте. Их доля в среднедневном объеме торгов еврооблигациями в 2021 году составляет 31%», — говорится в сообщении биржи.

По состоянию на середину августа 2021 года частные инвесторы вложили в государственные и корпоративные еврооблигации на Мосбирже 55,2 млрд рублей.

«Расширение линейки корпоративных еврооблигаций в малом лоте увеличивает торговые возможности частных инвесторов. Московская биржа продолжит наращивать ассортимент доступных для инвестирования валютных инструментов, в том числе за счет еврооблигаций эмитентов нероссийского происхождения», — уточняется в релизе.



Осенью Мосбиржа планирует расширить возможности торговли еврооблигациями и предоставит инвесторам возможность заключать сделки на долговом рынке после 19:00. На вечерних торгах станут доступны все еврооблигации и облигации федерального займа (ОФЗ), которые обращаются на Московской бирже.