Виртуальный мобильный оператор «Газпромбанк Мобайл» совместно с «Газфонд пенсионные накопления» и Газпромбанком объявили о партнерстве, благодаря которому клиент сможет пользоваться мобильной связью с существенными скидками, а при выполнении определенных условий — бесплатно. Скидка на связь доступна при условии пополнения пенсионного счета в НПФ «Газфонд пенсионные накопления» и трат по любой карте Газпромбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Для клиентов НПФ «Газфонд пенсионные накопления» скидки суммируются и могут достигать 100%. Для этого необходимо ежемесячно пополнять пенсионный счет в НПФ «Газфонд пенсионные накопления» не менее чем на 8 тыс. рублей и совершать трансакции по карте Газпромбанка на сумму более 30 тыс. рублей. Без платежей по карте ежемесячный взнос на пенсионный счет от 5 тыс. рублей дает скидку на связь в размере 30%, от 8 тыс. рублей — 50%», — сказано в релизе.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно заказать сим-карту «ГПБ Мобайл» с доставкой на дом или подключить ее в одном из дополнительных офисов Газпромбанка, а также заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ «Газфонд пенсионные накопления» в отделениях Газпромбанка или у представителя банка в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Красноярске и Красноярском крае с одновременной подачей заявления на присоединение к программе лояльности.