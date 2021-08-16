В розничной сети оператора «Билайн» стартовала новая акция, в рамках которой клиенты смогут сдать старый телефон, смартфон, планшет или роутер и получить скидку при покупке смартфона и услуги связи в подарок, сообщили в пресс-службе оператора.

Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза. Полный список смартфонов, участвующих в акции, представлен на сайте beeline.ru.

Участвовать в акции можно двумя разными способами. Например, клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство низкого качества (в том числе не входящее в список принимаемого оборудования) и получить фиксированную скидку на покупку нового смартфона и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок либо сдать технику из списка принимаемого оборудования и получить возможность купить новый смартфон со скидкой, а также получить опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.

Акция проводится с 11 августа по 19 сентября 2021 года.