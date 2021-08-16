Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее новую редакцию меморандума о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», сообщается на сайте корпорации. Документ фиксирует роль ВЭБа в качестве драйвера социально ответственного предпринимательства в России, что предусмотрено федеральным законом «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

Отмечается, что меморандум обозначает роль «ВЭБ.РФ» в реализации инициатив правительства России в сфере социально-экономического развития страны. В частности, корпорация выступает координатором проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений, развитие инфраструктуры и инноваций, развитие и поддержку экспорта российской промышленной продукции, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания.

«Меморандум также предусматривает расширение инструментов и перечня направлений инвестиционной деятельности «ВЭБ.РФ», в том числе в развитии проектов социального воздействия и стимулирования привлечения частных инвестиций в такие проекты», — говорится в сообщении.

Ряд изменений в меморандуме направлен на обеспечение финансовой устойчивости ВЭБа. Так, наряду с действующими ранее показателями финансовой устойчивости (коэффициенты достаточности капитала и максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) также вводится коэффициент финансового рычага. Вместе с тем документ предусматривает предварительное рассмотрение ряда методологических документов межведомственной рабочей группой при Банке России: методики расчета размера собственных средств (капитала) «ВЭБ.РФ», расчета значений коэффициентов достаточности капитала, методики и порядка расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, совокупного размера крупных рисков, методики расчета значения коэффициента финансового рычага, и до их утверждения наблюдательным советом.

Для контроля финансовой устойчивости корпорации вводится требование о проведении стресс-тестирования достаточности собственных средств (капитала) и достаточности ликвидных активов в соответствии со сценариями стресс-тестирований, которые утверждает Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности. Информация о соблюдении показателей финансовой устойчивости также будет раскрываться в годовой и промежуточной финансовой отчетности ВЭБ.РФ и на официальном интернет-сайте.

«С утверждением меморандума мы практически завершаем модернизацию нормативно-правовой базы для реформы институтов развития. Ранее были внесены изменения в федеральный закон «О ВЭБ.РФ». Меморандум фиксирует основные параметры финансовой и инвестиционной деятельности государственной корпорации и позволяет ее клиентам понять, каким образом и с какими ограничениями «ВЭБ.РФ» финансирует те или иные инвестиционные проекты», — прокомментировал председатель наблюдательного совета «ВЭБ.РФ» Дмитрий Григоренко. Он добавил, что в рамках новой конструкции правительство России настраивает всю систему институтов развития для активной работы по достижению национальных целей.