Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) по итогам II квартала 2021 года сократился в квартальном выражении, говорится в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» . Однако во многом, замечает регулятор, это объясняется эффектом высокой базы — в начале года приток средств был близок к рекордному значению.

«Во II квартале 2021 года чистый приток средств в ПИФы снизился почти на треть относительно предыдущего квартала, до 187,4 млрд рублей. Замедление притока средств произошло во всех типах фондов, кроме ИПИФов. При этом максимальное снижение нетто-притока за квартал произошло в ЗПИФах. Это в том числе объясняется эффектом высокой базы: в начале 2021 года чистый приток в этот тип фондов был максимальным за последние полтора года. Вместе с тем чистый приток во всех типах ПИФов во II квартале 2021 года был заметно выше, чем годом ранее. Совокупный нетто-приток в 2,5 раза превысил результат аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о существенном повышении интереса инвесторов к ПИФам», — отмечается в обзоре.

Совокупная стоимость чистых активов ПИФов за II квартал увеличилась на 13%, до 6,1 трлн рублей. Более 80% роста СЧА обеспечили ЗПИФы. Помимо чистого притока средств, уточняет Банк России, этому способствовали рост стоимости имущества в связи с изменением справедливой стоимости вслед за ростом рынка акций, на которые приходится четверть активов ЗПИФов, и получение дохода по имуществу, принадлежащему фонду.

Это внесло вклад в рост доходности ЗПИФов, который способствовал приросту средневзвешенной рыночной доходности по всем ПИФам, которая составила 39,3% годовых (плюс 10,6 процентного пункта за квартал). Доходности ОПИФов и ИПИФов за квартал снизились, БПИФов — увеличились. В целом высокий интерес розничных инвесторов к рынку ПИФов сохранился. Однако темпы прироста числа пайщиков сократились.

Количество пайщиков — физических лиц за квартал увеличилось на 23,7%, до 4,5 млн. Средний темп прироста в предыдущие три квартала составлял 45%. При этом основная часть притока розничных инвесторов по-прежнему приходится на биржевые фонды одной управляющей компании, которая использует в качестве канала продаж большую клиентскую базу кредитной организации.

Вместе с тем по итогам апреля — июня 2021 года СЧА ПИФов, приходящаяся на физических лиц, перестала расти, в результате чего ее доля сократилась до 40% в совокупной величине. Неизменная величина СЧА при росте числа пайщиков — физических лиц связана с продолжающимся приходом на рынок инвесторов с незначительными суммами. Так, за квартал средняя величина инвестиций физических лиц сократилась на 15%, до 44 тыс. рублей.

В Банке России уточняют, что уверенный спрос населения на розничные фонды в II квартале в значительной степени поддерживался мягкими денежно-кредитными условиями при невысоких ставках по депозитам. По итогам II квартала 2021 года средства на банковских депозитах сократились более чем на 3,3%. В ЦБ ожидают, что в дальнейшем вероятный рост депозитных ставок в ответ на повышение ключевой ставки (в общей сложности на 225 базисных пунктов с начала 2021 года) повысит интерес физических лиц к вложениям в депозиты.

«Поэтому, с одной стороны, рост ключевой ставки может привести к снижению интереса частных инвесторов к вложениям в альтернативные финансовые инструменты, в том числе в ПИФы. С другой стороны, возможный рост ставок по кредитам и ипотеке может увеличить объем средств граждан, направляемых на сбережения (в том числе в ПИФы)», — резюмирует регулятор.

Количество ПИФов во II квартале 2021 года выросло на 92, до 1 764 единиц. Максимальный рост в относительном выражении (на 31%, или 18 единиц), как и в предыдущем квартале, наблюдался в сегменте БПИФов. Высокий интерес инвесторов к такому типу фондов способствует активному формированию новых фондов управляющими компаниями, пояснил Банк России.

