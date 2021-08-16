Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с лиц, контролировавших ООО «Региональный страховой центр», на общую сумму 81 млн рублей. Об иске от 9 августа 2021 года сообщается в понедельник, 16 августа, на сайте АСВ.

Уточняется, что заявление подано в отношении Кабанова А. В., Кобозева А. В., Панфилова В. Н., Капитонова В. А., Борисова А. В., Борисова С. В., ООО «Стройсистемс БК».

Согласно публично доступным данным, Александр Кабанов в свое время занимал должность генерального директора Регионального страхового центра. ООО «Стройсистемс БК» выступало ключевым собственником.

Ранее страховая организация была признана банкротом, АСВ выполняет функции конкурсного управляющего.

«В ходе конкурсного производства агентством установлено, что контролировавшие страховую организацию лица совершали действия по приобретению и отчуждению объектов недвижимости на нерыночных условиях и выдаче заведомо невозвратных займов. Кроме того, страховой организацией неправомерно перечислялись денежные средства в счет выплаты выходного пособия», — поясняется в сообщении АСВ.



Напомним, Центробанк отозвал страховые лицензии у Регионального страхового центра в августе 2018 года, после того как компания не устранила нарушения, из-за которых ранее в том же месяце действие ее лицензий было приостановлено. До этого, в 2015 году, Банк России уже приостанавливал действие страховых лицензий РСЦ, но после устранения компанией нарушений, ставших основанием для приостановки, «разморозил» их. В конце 2018 года Центробанк сообщал о выявлении признаков вывода активов из Регионального страхового центра.