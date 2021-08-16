Обучение во время пандемии проходили 40% россиян, из них каждый пятый (20%) осваивал новую специальность. Таковы результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Как отмечается в исследовании, интерес к дополнительному образованию был высоким не только по причине смены профессии. Почти половина (49%) проходивших обучение изучали прикладные дисциплины, связанные со своей текущей работой. 10% учились адаптироваться к изменениям, вызванным пандемией: осваивали навыки для удаленной работы или учились управлять распределенными командами. 9% развивали личностные навыки, такие как управление временем, контроль стресса, публичные выступления и эффективные переговоры. 11% проходили не связанные с работой курсы в качестве хобби.

При этом 50% обучавшихся за последние полтора года считают прикладные профессиональные знания (hard skills) главным условием для карьерного роста. А 40% убеждены, что решающую роль играют умения выстраивать отношения, вести переговоры, достигать компромисса и вдохновлять людей (soft skills).

Однако 60% россиян не повышали свою квалификацию за последние 18 месяцев. Почти треть из них признались, что не считают дополнительное образование чем-то важным или нужным для себя. Еще 28% так и не определились, чему хотели бы учиться. 23% респондентов не хватает времени для обучения, а 12% — денег.



В свою очередь, четверть россиян (24%), проходивших обучение за время пандемии, отметили, что смогли повысить свою зарплату, почти столько же (23%) перешли на новую должность внутри своей компании. Позицию более высокого уровня заняли 17% отучившихся, и 7% нашли новую работу в другой компании.

«Профессионалы, способные к непрерывному саморазвитию, носители лучших практик высоко востребованы на рынке труда, — добавила руководитель отдела подбора персонала Райффайзенбанка Ольга Полковникова. — Осознание ответственности за свою карьеру станет ключом к успеху на любой работе: так, у нас в банке каждая пятая вакансия закрывается за счет внутренних переходов, и нередко это бывают переходы в совершенно новые направления и полная смена карьерного пути».

