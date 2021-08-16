Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,2775 рубля. С начала торговой сессии было проведено 29,3 тыс. сделок почти на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,1875—73,5 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,2725 рубля, уменьшившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,4 тыс. сделок на 319,3 млн евро по курсам от 86,1725 до 86,585 рубля за евро.

Доллар США днем предпринимал попытки роста, к вечеру они скатились к символическому плюсу, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Доллар торгуется по 73,28 рубля и может двигаться в коридоре 73—73,75 рубля. Евро стоит 86,33 рубля и способен балансировать в коридоре 86—88 рублей, как и ранее», — комментирует эксперт.