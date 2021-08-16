Минцифры предложило новый способ защиты сим-карт от мошенников, согласно которому пользователю будет доступен портал госуслуг и пользователь сможет получить СМС, необходимую для завершения регистрации на портале до того, как сим-карта будет активирована. Это нужно для случаев, когда у пользователя нет в наличии собственных средств связи и ему нужно активировать сим-карту, имея только корпоративную связь. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Министерство предложило инструмент, который позволит подтвердить личность владельца симки, если он не может воспользоваться иным источником связи для получения СМС или доступа в сеть Интернет для удаленного подтверждения своей личности через ЕСИА. Согласно представленному проекту постановления, оператор связи сможет предоставить клиентам возможность исключительно получать СМС от единого портала госуслуг и получать доступ к единому порталу госуслуг для внесения сведений о себе и подтверждения таких сведений в установленном порядке», — сообщили ТАСС в Минцифры.

Там уточнили, что только после такого подтверждения гражданином сведений о себе и их проверке оператором пользователю станут доступны услуги телефонной связи и доступа в Интернет без каких-либо ограничений.

В Минцифры добавили, что «в России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие сим-карты, в основном корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные». «Минцифры последовательно ведет работу по снижению случаев мошенничеств с использованием корпоративных карт», — заключили в министерстве.

В Минцифры также пояснили, что, согласно принятому в конце прошлого года закону, корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена с использованием ЕСИА, не будут функционировать до такого подтверждения.