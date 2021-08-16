Программа лояльности СберБанка «Спасибо» вводит изменения в правилах уровней привилегий, которые направлены на стимулирование клиентов совершать еще больше безналичных платежей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 1 сентября 2021 года в программе «СберСпасибо» меняются условия переходов на новый уровень привилегий. Клиенты, которые чаще совершают покупки по карте и меньше снимают наличные, смогут быстрее достичь самого высокого уровня», — говорится в релизе.

Как уточняют в банке, чтобы достичь уровня привилегий «Большое Спасибо», нужно тратить по карте более 75%, уровня «Огромное Спасибо» — более 80% и «Больше, чем Спасибо» — более 90% от всех трат по карте.

Помимо этого, для всех клиентов на уровне «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо» ранее платные категории повышенных начислений бонусов «Здоровье» и «Спорт и фитнес» стали бесплатными. Ранее подключение данных категорий было возможно в обмен на бонусы.

Держатели социальных и молодежных карт по-прежнему смогут воспользоваться механизмом, который предусматривает, что, даже при невыполнении ряда заданий, для них будет доступна опция начисления 0,5% бонусами в категории «Все покупки» и до 30% бонусами за покупки у партнеров программы лояльности. А начиная с уровня «Большое Спасибо» и выше клиентам социального и молодежного сегмента будет начисляться автоматически уже 1% бонусами от покупок.

В дополнение к категориям повышенного начисления бонусов, что уже доступны, держатели социальных карт смогут подключить категорию «Товары для детей» и получат 3% бонусами от покупок. А клиентам молодежного сегмента, помимо уже существующих привилегий, станут доступны на выбор две новые категории с повышенным начислением бонусов: «Онлайн-игры» и «Образование». За покупки в этих категориях держателям молодежных карт вернется 5% бонусами.

Особой привилегией получать повышенные бонусы уже могут воспользоваться держатели «СберКарты» — 10% бонусами от стоимости покупки на любых АЗС, 5% в любых кафе и ресторанах, а также они могут совершать безлимитные переводы с карты на карту и получать другие преимущества. Помимо этого, если у клиента оформлена подписка «СберПрайм+», то ему вернется 10% бонусами за траты в «Ситимобил», 5% бонусами за покупки в «СберМаркете» и много других привилегий. А обладателям карт Momentum с 1 сентября начисление бонусов за любые операции будет приостановлено.