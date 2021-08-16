СберБанк в первом полугодии 2021 года выплатил членам правления вознаграждение в размере 787,9 млн рублей против 729,3 млн за аналогичный период прошлого года, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

«За шесть месяцев 2021 года членам правления банка было выплачено 787,9 миллиона рублей вознаграждения, начисленного в 2021 году», — сказано в отчете.

В документе поясняется, что в данную сумму входит фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) в размере 551,7 млн рублей, переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения) — 223,2 млн, а также вознаграждение за исполнение функций членов наблюдательного совета — 13 млн.

Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 30 июня 2021 года составили 6 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации.

В состав правления СберБанка входят 11 человек. Председателем правления является Герман Греф.