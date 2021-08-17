Число несовершеннолетних самозанятых за семь месяцев 2021 года выросло в два раза, до 41 тыс., пишут «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ). Большинство из них зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — юные работники заняты в курьерских службах, продают продукцию собственного производства, ведут блоги.

По данным ФНС, в начале года несовершеннолетних самозанятых было в два раза меньше — 19,5 тыс. Годом ранее — в июле 2020 года — показатель превышал 17,5 тыс. В соответствии со статистикой службы, плательщиков налога на профессиональный доход среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет в 13 раз больше — 524,5 тыс. человек.

Отмечается, что регионами-лидерами по числу зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.), Краснодарский край (1,8 тыс.), а также Новосибирская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, следует из данных ФНС.

Граждане до 18 лет могут регистрироваться в качестве самозанятых во всех регионах с 1 июля 2020 года. О том, что несовершеннолетних необходимо наделить таким правом, заявлял ранее президент Владимир Путин. По его словам, такой статус могут получить около 3 млн россиян. В сентябре 2020-го в Минфине анонсировали дополнительный налоговый вычет для несовершеннолетних самозанятых в размере 12,1 тыс. рублей, увеличив выплату до 22 тыс. рублей.

По мнению руководителя центра молодежных инициатив АСИ Александра Вайно, увеличение числа юных работников с таким статусом вдвое за полгода связано с ростом правовой и предпринимательской культуры у нового поколения. По его словам, положительная динамика также связана с простотой регистрации граждан в этом налоговом режиме и выгодной ставкой сбора. В то же время тенденция иллюстрирует падение доходов населения в результате постковидного экономического кризиса, отметил эксперт. По его данным, несовершеннолетние самозанятые в основном представлены в бытовых или креативных сферах: фото- и видеосъемка на заказ, удаленная работа через электронные площадки, реализация продукции собственного производства.

Ранее трудоустройством подростков в возрасте от 14 до 17 лет занимались местные центры занятости населения (ЦЗН): как правило, школьники выполняли работы по благоустройству города, уборке территорий, занимались несложными задачами в частных фирмах, у которых был договор с ЦЗН, рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его словам, в небольших населенных пунктах работы было меньше, чем желающих, — не все компании охотно заключают договоры со школьниками, так как для них нужно создавать особые условия труда.