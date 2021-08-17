Мошенники пытаются собрать с населения деньги якобы на замену лифтового оборудования от имени регионального фонда капитального ремонта, пишут «Известия» . Так, в многоквартирных домах Ярославской области стали появляться объявления якобы от имени регионального фонда содействия капремонту. Жителям предписывают организовать общее собрание и принять решение о замене лифтового оборудования, собственников жилья уведомляют о «необходимости сбора дополнительных средств на эти цели». В самом фонде капремонта заявляют, что региональный оператор не имеет к подобным объявлениям никакого отношения.

Мошенники использовали подобные схемы еще в начале пандемии. Например, в Кировской области в 2020 году участились случаи попыток проникнуть в квартиры под видом сотрудников Фонда капитального ремонта. Они указывали на необходимость замены счетчиков, проведения капитального ремонта системы водоснабжения или отопления, осмотра оконно-балконных блоков, иного общедомового имущества. В прошлом году в Москве и Зеленограде преступники ходили по домам, в которых запланирован капремонт, и требовали деньги за замену труб и сантехники, хотя данные процедуры осуществляются бесплатно.

Как отметили в пресс-службе полиции Москвы, часто с целью убедить хозяина квартиры заплатить ему обещают дополнительную скидку, с учетом которой первоначальная сумма может уменьшиться более чем в два раза, но в рамках капремонта жители дома не должны ничего дополнительно оплачивать. Стоимость всех работ заложена в сумму, указанную в едином платежном документе, который квартиросъемщики получают ежемесячно, пояснили в ГУ МВД.

Реальные сотрудники коммунальных служб не могут просить денег при обходе квартир, подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин. По его словам, деньги на капитальный ремонт приходят в безналичной форме через регионального оператора или через спецсчета — должны быть договоры, согласие банка, должен быть представлен протокол собрания. Средства на капитальный ремонт не могут собираться «скидыванием». Собирать деньги на капремонт имеет право только официальная инстанция, пояснил Крохин.

Как отметила эксперт в области ЖКХ, сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова, собственникам выставляются единые платежные документы в соответствии с принятым порядком, там указываются реквизиты. Любой из собственников может проверить правильность начислений, обратившись в расчетную организацию либо в УК. Что касается взносов на капитальный ремонт, все зависит от того, какой способ накопления был выбран собственниками. Владелец спецсчета организует выставление платежных документов через МФЦ или Единый расчетный центр, либо управляющая организация (ТСЖ или ЖСК) самостоятельно выставляет квитанцию. Там указываются все реквизиты, это легко проверить, пояснила Юнисова.