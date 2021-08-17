Россия увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги с 3,805 млрд долларов в мае до 4,006 млрд в июне. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные в понедельник документы Минфина США.

Объем долгосрочных облигаций в июне, как и в мае, составил 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, а в мае — до 14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги (до 9,3 млрд долларов).

При этом за март 2020 года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем: с 12,58 млрд до 3,85 млрд долларов. В апреле объем вложений вновь был увеличен — до 6,85 млрд — благодаря краткосрочным облигациям. В мае прошлого года Россия сократила объем вложений с 6,85 млрд до 5,39 млрд долларов.



Крупнейшим держателем госбумаг США в июне осталась Япония с показателем 1,27 трлн долларов. Второе место с 1,06 трлн долларов занимает лидировавший продолжительное время Китай.