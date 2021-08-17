📰 Введение углеродного налога в рамках «европейского зеленого курса» переполошило отечественную индустрию, пишут «Известия» . Россия как крупнейший поставщик материалов в Евросоюз может оказаться главным пострадавшим от нового налога: потери российской промышленности уже оценили в 700 млн долларов в год. Однако одновременно наша страна может оказаться одним из выгодополучателей такого законодательства. Дело в том, что Россия обладает огромным потенциалом в плане возможности захвата и утилизации углекислого газа. По данным аналитиков Vygon Consulting, в нашей стране можно захоронить (в основном на залежах нефти и газа и водоносных горизонтах) 1,2 тыс. Гт углекислого газа, что соответствует более чем 700 годам выбросов на современном уровне. По сути, Россия является единственной крупной экономикой мира, которая может полностью компенсировать свои выбросы за счет технологий улавливания и захоронения CO2. Более того, применение таких технологий может резко повысить эффективность существующих месторождений нефти, убеждены эксперты.

📰 Расширение полетной программы на курорты Египта должно привести к снижению стоимости туров в эту страну до 30%, считают опрошенные «Известиями» участники туристического рынка. Оперштаб по борьбе с коронавирусом 16 августа сообщил о решении увеличить втрое число рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы, а также разрешил полеты из регионов. Российские авиакомпании ранее уже получили допуски на выполнение около 800 еженедельных рейсов на египетские курорты из 42 городов России, но не могли ими воспользоваться без увеличения квоты. По мнению экспертов, через некоторое время стоит ожидать еще одного решения оперштаба по увеличению числа рейсов на египетские курорты. По словам источника в крупной авиакомпании, большая часть новых частот в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из Москвы будет отдана компаниям группы «Аэрофлот».

📰 Неуловимая связь между характером культуры и распространением предпринимательства все же существует, пишет «Коммерсант» со ссылкой на работу немецкого экономиста Катарины Эрхард и швейцарца Саймона Хейни «Культурные корни старта, роста и закрытия компаний». По их мнению, современная активность в основании новых компаний в Швейцарии зависит от происхождения их основателей — но не в одном-двух поколениях назад, а приблизительно с XVIII века. Выявленный ультраконсервативный характер «культурной базы предпринимательской культуры» является очень неожиданным: большинство «рыночных реформ» предполагает их эффект в течение десятилетий. Кроме того, Эрхард и Хейни полагают, что на успешность основанных компаний выявленный эффект не распространяется и практически не связан с инновационностью. Кроме того, специфический интерес к этой проблеме неизбежен и в России, где в течение XX века предпринимательство социально табуировалось и административно наказывалось: большинство российских реформ с 1991 года основывались или на предположении о том, что предпринимательская культура слабо связана с общекультурным фоном и может быть скорректирована, или на идее «возрождения торгово-купеческих традиций» XIX века — последнее всегда рассматривалось скорее как наивно-пропагандистский и популистский ход власти, чем расчет.

📰 Иностранные инвесторы резко сократили вложения в российские госбумаги на минувшей неделе, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков SberCIB Investment Research. Чистый приток составил 19 млрд рублей, что в два — пять раз меньше, чем в предыдущие недели. Вместе с тем основной спрос пришелся на новые «подсанкционные» выпуски. Почти непрерывный приток средств в ОФЗ продолжается четвертый месяц подряд, и за это время международные инвесторы увеличили вложения в рублевый госдолг более чем на 390 млрд рублей. Международных инвесторов, в первую очередь азиатских, привлекает премия, с которой торгуются новые бумаги. По мнению экспертов, растущий спрос нерезидентов на новые выпуски на вторичном рынке является одним из главных факторов, обусловивших столь высокие объемы размещения на недельных аукционах Минфина. При этом санкции не мешают покупать бумаги новых выпусков на вторичном рынке, отмечают аналитики, а в случае других операций все сводится к риск-менеджменту каждого отдельного инвестора.

📰 По данным ЦБ, во II квартале чистый приток средств в интервальные ПИФы достиг рекордной отметки с начала 2016 года — 21,9 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Этот результат втрое больше, чем кварталом ранее, и почти вдвое выше предыдущего рекорда, установленного в I квартале 2019 года. Он заметно отстает от результатов розничных фондов (открытых и биржевых ПИФов), чистый приток в которые, по данным ЦБ, во II квартале составил почти 75 млрд рублей. В то же время стоимость чистых активов ИПИФов на середину года была почти в девять раз меньше, чем у других категорий ПИФов, — 93,5 млрд рублей против 966 млрд. В этом году интерес к такой форме ПИФов значительно вырос как к инструментам для квалифицированных инвесторов. По оценке ЦБ, средние вложения юридических лиц в этот тип фондов превышают 260 млн рублей, физических лиц — составляют около 1,1 млн. Однако эксперты пока сомневаются, что направление станет заметным трендом на рынке коллективных инвестиций, так как клиенты — квалифицированные инвесторы выбирают более долгосрочный горизонт инвестирования и более высокую потенциальную доходность в ущерб краткосрочной ликвидности.

📰 СИБУР после запуска «Запсибнефтехима» на полную мощность и на фоне активного роста цен на нефтехимические товары решил направить заметно выросший свободный денежный поток на сокращение долга, пишет «Коммерсант» . Компания собирается полностью погасить заем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 118,6 млрд рублей, привлеченный в 2015 году на строительство «Запсибнефтехима». Компания уже сообщила правительству о намерении погасить долг перед ФНБ, как это предполагает схема выдачи средств. Досрочно погасить заем СИБУРу позволило получение 119 млрд рублей чистой прибыли по МСФО в первом полугодии против убытка в размере 4,4 млрд год назад. EBITDA компании выросла более чем вдвое, до 169 млрд рублей, благодаря чему долговая нагрузка (отношение чистого долга к EBITDA) упала до 1,2. Кроме того, компания в первом полугодии осуществила ряд выплат, сократив чистый долг на 11%, до 334,7 млрд рублей. При этом СИБУР рассматривает возможность нового займа из ФНБ — уже на Амурский ГХК.

📰 Минпромторг в своем письме российским разработчикам программного обеспечения просит их ускорить адаптацию продуктов под российские процессоры «Эльбрус» и «Байкал», пишет «Коммерсант» . Участники рынка утверждают, что это бессмысленно — слишком мало компьютеров, которые работают на отечественных компонентах. Однако власти обещают, что уже к 2023 году не менее 70% закупаемой государством техники будет на российских процессорах. По словам экспертов, сейчас действительно многие российские софтверные решения не адаптированы для работы на российских процессорах. Например, софт, предназначенный для работы под Intel, не сможет передавать верные команды процессору «Эльбрус» или «Байкал», отметили они, добавив, что для адаптации нужно пересобрать программы, а эта работа в некоторых случаях может затянуться на несколько лет.

📰 Россияне стали проявлять меньше щедрости при расчетах с курьерами, пишет «Российская газета» со ссылкой на расчеты CloudPayments. По сравнению с пандемией доставщикам стали оставлять на 37% меньше онлайн-чаевых. Если в самом начале пандемии средняя сумма онлайн-чаевых доставщикам составляла 150 рублей, то в первом полугодии 2021 года — уже 95 рублей. Впрочем, уже в июле 2021 года наметился положительный тренд в росте суммы чаевых курьерам: во втором месяце лета граждане платили доставщикам в среднем 100 рублей, что на 5% выше, чем в первом полугодии 2021 года. При этом курьеры, доставляющие продукты и товары первой необходимости, получают в среднем на 12% больше чаевых, чем курьеры, которые доставляют готовую еду: 101 рубль и 89 рублей соответственно по результатам первого полугодия 2021 года. По мнению экспертов, это связано с тем, что средняя стоимость онлайн-заказа продуктов на дом в среднем в 2,5 раза выше, чем средняя стоимость онлайн-заказа готовой еды на дом.