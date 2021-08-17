Российские индексы перешли к росту после неоднозначного начала торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индексы Мосбиржи и РТС начали торги в минусе, однако вскоре началось постепенное движение в «зеленую» зону. По состоянию на 10:10 мск индекс Московской биржи вырос на 0,17% до 3 901,84 пункта, падение индекса РТС зафиксировано на уровне 0,02% — до 1 673,8 пункта. По состоянию на 10:21 по обоим индексам наметился рост: индекс Мосбиржи поднялся на 0,38% до 3 910,16 пункта, индекс РТС — на 0,12% до 1 676,05 пункта.

Как отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев, сегодня утром на рынках преобладают негативные настроения. «Ключевые азиатские рынки падают во главе с китайскими фондовыми площадками. Фьючерсы на американские и европейские индексы в слабом минусе. Нефть Brent под умеренным давлением. <…> Полагаем, что сегодня инвесторы могут продолжить фиксировать прибыль и уходить от риска. <…> Учитывая умеренно негативный внешний фон, полагаем, что сегодня индекс Мосбиржи ждет небольшая коррекция к уровню 3 850 пунктов. Однако не исключаем попыток индекса Мосбиржи продолжить движение в направлении 4 000 пунктов в ближайшее время в случае улучшения сантимента на внешних рынках», — написал аналитик.