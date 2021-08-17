Средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) в июле 2021 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1% и составил 8,56 тыс. рублей. Таковы данные 3 тыс. микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в НБКИ. Данный показатель растет уже второй месяц подряд, увеличившись по сравнению с маем на 1,9%. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост среднего чека микрозайма составил 4,7%.

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» был зафиксирован в Москве (10,57 тыс. рублей), Белгородской области (9,67 тыс.), Санкт-Петербурге (9,67 тыс.), а также в Ростовской (9,56 тыс.) и Московской (9,55 тыс.) областях.

Наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Приморский край (+4,2%), Архангельская область (+4,1%), Республика Татарстан (+3,9%), а также Ставропольский край (+3,4%) и Иркутская область (+3,4%). В ряде регионов средний размер микрозайма снизился, в том числе в Воронежской (-9%) и Саратовской (-2,2%) областях, а также в Республике Саха (Якутия) (-2,1%) и Омской области (-1,8%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек «займа до зарплаты» за месяц вырос на 0,2% и 3,3% соответственно.