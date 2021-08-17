В России банки выдали 1,3 млн кредитных карт в июле 2021 года, что на 4% больше, чем в предыдущем месяце. Таковы данные ОКБ, располагающего информацией о примерно 97% российских заемщиков. По сравнению с июлем 2020 года выдачи выросли на 45%.

В целом за январь – июль текущего года граждане взяли 8,3 млн кредитных карт – это на 34% больше, чем за такой же период прошлого года.

Рост выдач кредитных карт по сравнению с июнем был наиболее значительным в Омской области (на 10%), Оренбургской области, Удмуртии и Саратовской области (в каждом на 7%). В Москве выдачи выросли на 2%, в Санкт-Петербурге была нулевая динамика. В Югре и Тюменской области количество новых кредитных карт сократилось на 1% и 2% соответственно.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, сейчас активному росту выдач кредитных карт препятствуют меры ЦБ, направленные на охлаждение необеспеченного кредитования, а также рост ключевой ставки.