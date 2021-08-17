Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения, касающиеся кредитов регионам в связи с чрезвычайными ситуациями, соответствующих выплат гражданам, а также обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления и подтопления. Перечень поручений главы государства по итогам состоявшегося на днях совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров опубликован на сайте Кремля.

Так, Кабмин должен до 1 сентября этого года представить предложения:

о внесении в законодательство РФ изменений, предусматривающих упрощение процедуры предоставления гражданам, признанным пострадавшими в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, единовременной денежной выплаты, а также денежных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости на основании подтверждения факта проживания в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;

об увеличении объема софинансирования за счет средств федерального бюджета работ по восстановлению объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате чрезвычайной ситуации на территориях Забайкальского края и других субъектов РФ с низким уровнем бюджетной обеспеченности;

о предоставлении краткосрочных бюджетных кредитов бюджетам субъектов РФ для оперативного предоставления денежных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, а также для восстановления объектов социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадавших в результате ЧС;

о возмещении гражданам расходов на проведение текущего ремонта жилых помещений, пострадавших в результате ЧС природного характера.

Кроме того, правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов поручено до 15 октября 2021 года представить предложения о совершенствовании законодательства в части, касающейся: