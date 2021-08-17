На срочном рынке Московской биржи 24 августа стартуют торги поставочными фьючерсными контрактами на депозитарные расписки Alibaba и Baidu. Об этом сообщается во вторник, 17 августа, на сайте площадки.

Как уточняется, это первые фьючерсные контракты на ценные бумаги китайских компаний на биржевом рынке России. «Новые инструменты пополнят линейку биржевых производных инструментов на фондовые активы и откроют новые торговые возможности российским участникам рынка и их клиентам на глобальных рынках», — отмечает Мосбиржа.

Участникам рынка будут доступны фьючерсные контракты с исполнением в сентябре и декабре 2021 года. «Лот контракта — одна депозитарная расписка, шаг цены — 1 российский рубль, котировка — в рублях за депозитарную расписку. Одновременно в торгах будут доступны две серии фьючерсов с ежеквартальным исполнением в третью пятницу месяца в вечерний клиринг», — говорится в релизе.



На срочном рынке Московской биржи сегодня торгуются 82 фьючерсных контракта и 47 опционов на них, при этом в качестве базисных активов выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки. Среднедневной объем торгов на срочном рынке Московской биржи за семь месяцев 2021 года составил 600 млрд рублей. Количество открытых счетов — более 5,6 млн.