Минтруд предложил упростить процедуру информирования о размере материнского капитала, теперь узнать сведения об остатке маткапитала можно будет за один день. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минтруда.

«Документ разработан для упрощения процедуры и сокращения сроков информирования о размере материнского (семейного) капитала. Теперь узнать сведения об остатке материнского капитала через МФЦ можно будет за один день», — рассказали в министерстве.

В пресс-службе напомнили, что ранее на это требовалось до пяти дней.

«Вместо заявления необходимо заполнить запрос, а информацию о размере получить в виде выписки. Это позволит предоставлять информацию о размере материнского (семейного) капитала в режиме реального времени в день обращения», — подчеркнули в министерстве.

В настоящее время информацию о размере маткапитала можно получить и на портале госуслуг. Для этого необходимо зайти в личный кабинет. В разделе «Услуги» выбрать категорию «Органы власти», далее — «ПФР». В этом разделе выбрать «Сертификат на материнский капитал», а в разделе «Электронные услуги» выбрать услугу «Выдача выписки из федерального регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал» и нажать кнопку «Получить услугу». После этого система автоматически направит информацию в раздел «Выписка об остатке материнского капитала», где необходимо подтвердить получение услуги нажатием кнопки «Получить выписку». Выписка поступит в личный кабинет заявителя на портале госуслуг в режиме онлайн.