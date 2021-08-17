Эксперимент, проведенный экспертом по кибербезопасности компании ESET Джейком Муром, показал, что ежедневно люди выбрасывают предметы с информацией о своих персональных данных в мусорную корзину. Об этом говорится в сообщении компании. Мошенники могут создать довольно подробный портрет потенциальной жертвы, так как огромный объем критически важной информации по-прежнему доступен на бумажных носителях — чеках, накладных, описях вложений и т. д., которые после вскрытия посылки отправляются в мусорную корзину.

По словам Мура, в мусоре, накопившемся за две недели, можно найти упоминание имени и фамилии супругов — владельцев дома, адрес электронной почты, номер телефона. Также можно составить потребительский портрет семьи по брендам и ценовым категориям. За такую информацию маркетологи готовы платить немалые деньги, в том числе хакерам, отметил эксперт.

В России зафиксирован бум скам-писем с предложением легкого заработка Во II квартале российские интернет-пользователи получили 2 млн мошеннических писем, в которых обещают легкий способ обогащения, пишут «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Это почти втрое больше, чем с января по март 2021 года или последние три месяца 2020 года.

Объединив найденные подробности с содержимым нелегальных баз из даркнета, злоумышленник получает полноценный портрет потенциальной жертвы. Ему гораздо легче подобрать фишинговую схему и придумать максимально действенные приемы социальной инженерии для обмана.

Например, имея на руках номер телефона и квитанцию о только что купленном товаре, мошенник может связаться с вами от лица фирмы-продавца с обещанием скидки, но с условием — например, посетить сайт и пройти опрос о товаре. По присланной ссылке вас попросят ввести учетные данные или данные банковской карты для получения бонуса. Такой сайт будет фишинговым, злоумышленники захватят ваш аккаунт в онлайн-магазине и попытаются приобрести товары со счета сохраненных карт.