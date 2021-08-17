Объем предоставленных кредитов субъектам МСП в июне 2021 года составил 1 трлн 56,5 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в мае, и в 1,7 раза больше аналогичного показателя годом ранее. Такие данные представлены в статистическом бюллетене «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства» за июнь 2021 года, который ЦБ опубликовал во вторник.

В бюллетене указано, что в июне 2021 года субъектам МСП было предоставлено 158 069 кредитов (плюс 10% к маю 2021 года), число таких заемщиков составило 140 758 (плюс 8,9%). В то же время оба показателя были меньше значений июня 2020 года на 17,1% и 12,4% соответственно.

Средний размер кредита МСП в июне увеличился по сравнению с маем и составил 6,7 млн рублей. Это также значительно выше аналогичного показателя за июнь 2020 года (3,2 млн рублей).

В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП в июне 2021 года, наибольший удельный вес приходился на кредиты заемщикам, осуществляющим деятельность в сферах «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (37,6%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (13,7%), «обрабатывающие производства» (12,8%), «строительство» (9,5%), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (7,8%).

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на 1 июля 2021 года составила 6 трлн 841,6 млрд рублей, увеличившись за месяц на 6,3%. Годовой темп прироста задолженности по кредитам субъектам МСП на эту же дату возрос по сравнению с предыдущим месяцем и составил 32,2%. Доля задолженности по кредитам субъектам МСП в общей сумме задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям достигла 17,5%, что на 2,8 процентного пункта больше, чем годом ранее, и является максимальным значением за два последних года.

В отраслевой структуре задолженности преобладали «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (20,5%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (16%), «обрабатывающие производства» (12,9%).

В бюллетене указано, что по состоянию на 1 июля 2021 года кредит имеют 362 985 субъектов МСП. Просроченная задолженность в данном сегменте составила 645,7 млрд рублей, снизившись за июнь на 2,6 млрд рублей (или на 0,4%). При этом число заемщиков, имеющих просроченную задолженность, возросло по сравнению с предыдущим месяцем и составило 38 743, это 10,7% от общего числа заемщиков — субъектов МСП. Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП продолжала снижаться и на 1 июля 2021 года составила 9,4% (на 1 июля 2020 года — 11,2%).

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным (на срок до одного года) кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях в июне 2021 года практически не изменилась по сравнению с маем и составила 8,36% годовых, что на 0,98 п. п. ниже значения июня 2020 года. Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным (на срок свыше одного года) кредитам увеличилась по сравнению с маем на 0,83 п. п., составив 8,52% годовых; по сравнению с июнем 2020 года ставка повысилась на 1,48 п. п.

ЦБ изменил порядок определения ставки в рамках механизмов поддержки кредитования МСП Банк России изменил порядок определения процентной ставки в рамках механизмов поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба регулятора.

В региональном разрезе наибольший объем кредитов в июне 2021 года был предоставлен заемщикам из сегмента МСП в Центральном федеральном округе — 472,1 млрд рублей (в 2,2 раза больше, чем годом ранее), в том числе заемщикам Москвы — 321,8 млрд рублей.

Годовой темп прироста задолженности по кредитам МСП по состоянию на 1 июля 2021 года был положительным во всех федеральных округах, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, где задолженность по кредитам на эту дату увеличилась на 0,13%. Наиболее значительно задолженность по кредитам субъектам МСП возросла в Северо-Западном федеральном округе (плюс 71,3%).

Наименьшая доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам субъектам МСП наблюдалась в Уральском федеральном округе (5,85%), наибольшая — в Северо-Кавказском федеральном округе (15,32%).