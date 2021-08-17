Правительство РФ продлило льготную семейную ипотеку под 6% годовых до конца 2023 года. Об этом на заседании правительства РФ сообщил глава Кабмина Михаил Мишустин, уточнив, что для этого лимит средств на выдачу кредитов увеличили до 1,7 трлн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте Кабмина.

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года. Более того, по решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца», — сообщил премьер-министр.

Председатель правительства добавил, что использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка будет действительна в течение всего срока займа.

«Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов — до 1,7 триллиона рублей», — заключил Мишустин.