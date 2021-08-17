Банк России установил официальные курсы валют на 18 августа.

Курс доллара повысился на 8,33 копейки, составив 73,4753 рубля (73,392 рубля на 17 августа). Курс евро снизился на 2,68 копейки до 86,4804 рубля (с 86,5072 рубля на 17 августа).

На Московской бирже на 13:25 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 26 копеек, валюты стоят 73,48 и 86,48 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,31—73,53 рубля за доллар и 86,29—86,61 рубля за евро.