Банк «Открытие» предлагает кредит наличными со ставкой от 5,5% годовых с дополнительным преимуществом для клиента — возможностью погасить проценты накопленным кэшбэком, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В сообщении сказано, что, оформив кредиты «Нужные вещи», «Профессионал» или «Универсальный», заемщики смогут компенсировать до 100% суммы уплаченных по ним процентов бонусными рублями и таким образом снизить размер ежемесячного платежа.

При оформлении кредита клиенту бесплатно выдается дебетовая карта Opencard, на которую начисляется сумма кредита. Оплачивая товары и услуги, держатель карты получает бонусные рубли, которыми при погашении кредита через мобильный или интернет-банк полностью или частично может компенсировать начисленные проценты. Дебетовая карта с начисленными кредитными средствами может быть доставлена клиенту в любое удобное место.

В банке сообщили, что ставка по кредиту составляет от 5,5% годовых, максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до пяти лет. Помимо этого клиентам доступно рефинансирование кредитов других банков, которые можно объединить в один на более выгодных условиях.