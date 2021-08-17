Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Национальная Факторинговая Компания» до уровня «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом и сняло с рейтинга статус «под наблюдением», сообщается на сайте агентства. Ранее у банка был рейтинг «ruBB+» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение рейтинга на три ступени и снятие статуса «под наблюдением» обусловлено закрытием сделки по покупке банка Совкомбанком, что с учетом кредитного качества нового акционера и ожиданий по оказанию им всесторонней поддержки банку в случае необходимости привело к выставлению банку фактора поддержки за собственника. Рейтинг банка также обусловлен невысокими рыночными позициями, приемлемыми оценками достаточности капитала и рентабельности, адекватным качеством активов и корпоративного управления, а также чувствительной ликвидной позицией», — говорится в сообщении.

В «Эксперт РА» напоминают, что банк «НФК» специализируется на факторинговом финансировании юридических лиц, а также предоставлении факторинговых гарантий. Финансовая организация входит в группу компаний «НФК», контролирующим акционером которой в июле 2021 года стал Совкомбанк (99,99%).

Как отмечается в релизе, у банка невысокая оценка рыночных позиций. Это связано с низкой диверсификацией бизнеса ввиду специализации на факторинговом обслуживании и незначительной долей банка в совокупных активах банковской системы РФ, которые сочетаются с адекватными позициями и развитыми компетенциями на рынке факторинга. Агентство отмечает, что ГК «НФК», в соответствии с предварительными итогами первого полугодия 2021 года, занимает седьмое место в рэнкинге Ассоциации факторинговых компаний по объему факторингового портфеля. При этом концентрация активов на объектах крупного кредитного риска рассматривается как удовлетворительная, величина активов, приходящихся на связанные с банком стороны, по оценке агентства, остается незначительной.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что нормативы достаточности капитала на 1 июля 2021 года находятся на приемлемом уровне (Н1.0 составил 12,0%, Н1.1 равен Н1.2, который составляет 11,6%; годом ранее значения указанных нормативов составляли 20,4%). По состоянию на 1 июля 2021 года буфер абсорбции убытков позволял выдержать полное обесценение около 6% подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения обязательных нормативов (снижение с 20% по состоянию на 1 июля 2020 года), что рассматривается как удовлетворительный уровень. Показатели рентабельности ГК «НФК» оцениваются как высокие (по данным консолидированной отчетности согласно МСФО, за 2019—2020 годы средняя ROE составила около 17%), а показатели рентабельности банка на отдельной основе — как приемлемые (согласно данным отдельной отчетности по МСФО, около 4%).

По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.