В России необходимо создать специальный целевой фонд для развития инфраструктуры связи, предложил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе стратегической сессии «Единой России» «Цифровое будущее России».

«Мы неоднократно на разных площадках обсуждали необходимость провести дискуссию о включении в число плательщиков для создания такого централизованного фонда растущего сегмента, это те цифровые компании, которые сегодня через Интернет продают свои услуги, продукты. Это и крупные зарубежные игроки, и российские лидеры, мы все видим, что у них выручка растет очень серьезно», — отметил Осеевский.

Он добавил, что необходимо увеличить инвестиции в проект по устранению цифрового неравенства, реализуемый компанией в соответствии с госконтрактом. Он отметил, что целевым источником для финансирования проекта являются взносы всех операторов. «Из-за того что рынок уже зрелый, фактически объем этих ежегодных платежей фиксированный, потенциала для дальнейшего роста нет», — добавил Осеевский.

Шадаев: операторы связи покроют сетями более 80% федеральных трасс РФ к 2024 году Российские операторы связи покроют своими сетями более 80% федеральных трасс к 2024 году. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Ростелеком» реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года, она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в Интернет населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек. В 2021 году стартовала вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Она включает обеспечение высокоскоростного Интернета в селах и деревнях с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они недоступны. По словам Осеевского, реализация второго этапа проекта может занять десять лет.