В России необходимо создать специальный целевой фонд для развития инфраструктуры связи, предложил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в ходе стратегической сессии «Единой России» «Цифровое будущее России».
«Мы неоднократно на разных площадках обсуждали необходимость провести дискуссию о включении в число плательщиков для создания такого централизованного фонда растущего сегмента, это те цифровые компании, которые сегодня через Интернет продают свои услуги, продукты. Это и крупные зарубежные игроки, и российские лидеры, мы все видим, что у них выручка растет очень серьезно», — отметил Осеевский.
Он добавил, что необходимо увеличить инвестиции в проект по устранению цифрового неравенства, реализуемый компанией в соответствии с госконтрактом. Он отметил, что целевым источником для финансирования проекта являются взносы всех операторов. «Из-за того что рынок уже зрелый, фактически объем этих ежегодных платежей фиксированный, потенциала для дальнейшего роста нет», — добавил Осеевский.
Российские операторы связи покроют своими сетями более 80% федеральных трасс к 2024 году. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
«Ростелеком» реализует первую фазу проекта устранения цифрового неравенства с 2014 года, она предусматривает обеспечение высокоскоростным доступом в Интернет населенных пунктов, в которых проживают от 250 до 500 человек. В 2021 году стартовала вторая фаза проекта устранения цифрового неравенства. Она включает обеспечение высокоскоростного Интернета в селах и деревнях с населением от 100 до 250 человек, а также начало предоставления в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек) услуг мобильной связи, где они недоступны. По словам Осеевского, реализация второго этапа проекта может занять десять лет.
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, отвечающий в России за распределение частот) на заседании в понедельник, 2 августа, приняла решение о продлении на десять лет разрешений на использование частот в диапазонах 800 МГц и 2600 МГц для развития сетей в стандарте LTE (относится к четвертому поколению связи, 4G). Об этом РБК рассказали три участника рынка, а также источник, близкий к одному из членов комиссии.