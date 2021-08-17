Хоум Кредит Банк предлагает кредит наличными по ставке 5,9% годовых для всех, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Кредит можно оформить на любые цели менее чем за минуту. Максимальная сумма — 3 млн рублей, срок — до семи лет.



«Отличительная особенность этого кредита — в уникальной ставке, в которой нет приставки «от». Не важно, кто оформляет этот кредит: клиент «Хоум Кредита» или другого банка. Не важно, на какую цель: обучение, ремонт или покупку товара. Все клиенты могут получить ставку 5,9% годовых», — отмечается в релизе.

Как уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова, ставка в 5,9% годовых для клиентов банка действует при условии оформления договора потребительского кредита с программой личного страхования. Подключение является платным, комиссия за подключение рассчитывается как произведение суммы кредита, количества ежемесячных платежей и расчетного коэффициента от 0,4% до 0,68%, который зависит от суммы кредита и вида одобренного банковского продукта. В случае отключения страхования в течение действия кредитного договора процентная ставка повысится и составит 21,9% годовых при сумме кредита от 30 тыс. до 200 тыс. рублей, 17,5% годовых при сумме кредита от 201 тыс. до 3 млн рублей.

Для новых клиентов ставка 5,9% годовых действует в рамках подключения услуги «Гарантия низкой ставки». Подключение к программе является платным (размер комиссии зависит от первоначально одобренной ставки и срока кредита). При письменном отказе в течение 14 дней после заключения договора банк отключит программу с возвратом полной стоимости за подключение услуги и увеличит процентную ставку до ставки, указанной в индивидуальных условиях кредитного договора. При отказе от программы «Гарантия низкой ставки» начиная с 15-го дня после заключения договора возврат стоимости комиссии за подключение программы не осуществляется, при этом по кредитному договору сохраняется процентная ставка в размере 5,9% годовых на весь срок кредита.

«Минимальная сумма кредита — 30 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона рублей, при этом срок кредита при сумме от 30 тысяч до 200 тысяч рублей может составлять три, четыре, пять лет, при сумме кредита от 201 тысячи до 3 миллионов рублей – три, четыре, пять, шесть, семь лет», — добавляет эксперт Банки.ру.

