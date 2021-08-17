Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов в первом полугодии 2021 года составила 2,5%, пенсионных резервов — 1,2%. Такие данные приводит во вторник Центробанк.

Из материалов регулятора следует, что это средневзвешенная доходность именно за полгода (до выплаты вознаграждения управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду), а в годовом выражении она составила 5% и 2,4% соответственно.

При этом во II квартале НПФ показали более высокую доходность, чем в предыдущем квартале (1,5% против 1% по пенсионным накоплениям и 0,8% против 0,4% по пенсионным резервам). «Это связано как с более активным ростом рынка акций, так и с постепенным восстановлением положительной динамики рынка облигаций — основного инструмента, в который НПФ вкладывают пенсионные средства», — поясняют в Банке России и уточняют, что главным драйвером роста портфелей НПФ по-прежнему выступали вложения в акции.

В материале ЦБ также указано, что медианная доходность фондов по итогам первого полугодия 2021 года составила 2,6% по пенсионным накоплениям и 1,8% по пенсионным резервам в годовом исчислении.



Регулятор для сравнения приводит динамику рыночных индикаторов в первом полугодии 2021 года: по индексу Мосбиржи это плюс 19,3% (42,4% годовых), по индексу корпоративных облигаций — минус 0,4% (минус 0,9% годовых), по индексу ОФЗ — минус 2,7% (минус 5,3% годовых); по показателю «индекс пенсионных накоплений сбалансированный» указаны плюс 0,6% (1,3% годовых). Также уточняется, что уровень инфляции за первое полугодие 2021 года составил 4,2%.