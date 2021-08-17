Институт развития Интернета (ИРИ) в рамках новой субсидии объявит конкурс на создание контента, в том числе продвигающего общечеловеческие ценности, рассказывающего о героях наших дней и направленного на сохранение человеческого капитала. Об этом ТАСС сообщили в ИРИ.

«Сегодня Институт развития Интернета (АНО «ИРИ») объявит о начале приема заявок на создание интернет-контента в рамках новой субсидии. Всего планируется поддержать не менее 200 интернет-проектов, которые должны быть реализованы до 31 декабря 2021 года», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ИРИ сообщили ТАСС, что субсидия составляет 7 млрд рублей.

Заявки будут приниматься до 30 сентября. Первые победители конкурса станут известны уже в сентябре. «Для конкурса разработана специальная процедура отбора, которая позволит оперативно принимать решение о поддержке. В данной структуре контролирующим органом выступает уже действующий наблюдательный совет. Он утверждает тематические линии и концептуальные правила конкурса, а также будет рассматривать результаты отбора и реализации проектов. Кроме того, создается новая структура — продюсерский совет», — рассказал генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин, слова которого приводит пресс-служба.

Председателем нового органа назначен член наблюдательного совета ИРИ, заместитель генерального директора холдинга «Национальная Медиа Группа» по развлекательному вещанию, генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.



Продюсерский совет будет давать предложения по финансированию, формировать предложения в отношении направлений, тематики, форматов производства контента, организации отбора, реализации и финансирования проектов. В его состав войдут ключевые производители аудиовизуального контента и продюсеры со стороны крупнейших отечественных социальных сетей, а также представители государственных структур, финансирующих создание контента. В их числе — АНО «Национальные приоритеты», Фонд кино, Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив.

Одно из главных условий финансирования, помимо качества контента, — соответствие тематическим линиям. «На старте конкурса они посвящены человеческому капиталу России и героям наших дней, поводам для гордости в разных сферах, общественным ценностям, национальным интересам и приоритетам, стабильному развитию страны и позитивным изменениям в государстве. Линии сформулированы таким образом, чтобы не ограничивать производителей слишком жесткими рамками, и могут корректироваться», — сказали там.