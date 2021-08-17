Микрофинансовые организации (МФО) и крупные кредитные потребительские кооперативы (КПК) (с численностью не менее 3 тыс. пайщиков) с 1 октября 2021 года должны публиковать на своих сайтах и по мере необходимости актуализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности, следует из указаний Банка России. Такие требования для этих участников рынка вводятся впервые, отмечает регулятор.

В частности, будут раскрываться порядок выдачи займов и привлечения денег, контактные данные организации, включая информацию о руководителях, а также сведения о предписаниях, ограничивающих выдачу займов и привлечение денег. Кроме того, МФО и КПК будут обязаны сообщать, куда клиенты могут пожаловаться, если возникнут проблемы, и о возможности направить обращение финансовому уполномоченному.

«Новые требования позволят сделать работу микрофинансовых институтов более понятной и прозрачной для потребителей. Потенциальные клиенты смогут более осознанно принимать решения о размещении сбережений, а действующие инвесторы МФК и пайщики КПК — активнее участвовать в деятельности компаний и предупреждать возможные злоупотребления со стороны недобросовестного руководства», — поясняет Банк России.